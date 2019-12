Sonntag, 08 Dezember 2019 | 49.342

Andreas Voßkuhle und ... die Armut ...

es ist nicht einfach arm zu sein ...

in diesem Deutschen so genannten Demokratischen Rechts und Sozial Staat ...



denn man kann nicht einfach so arm sein ...

sondern man muß ... wie könnte es typisch deutsch anders sein ...



einen Antrag stellen ...

arm sein zu dürfen ...



und erst wenn dieser Antrag von völlig unmaßgeblichen ..

soweit nicht völlig unfähigen Leuten genehmigt ist ...



darf man sich ... rechtlich relevant ... bis auf weiteres ...

als arm bezeichnen ...



es gibt schließlich nichts ...

was Frau Angela Merkel ...



in ihrer Unfähigkeit halbwegs sinnvolle verfassungsgemäße Politik zu machen ...

nicht dennoch wenigstens völlig sinnlos 'regeln' könnte ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-Ballistische Unions Europa Rudiment ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ... hurtig reisende Weltenbummler ...

Pfahlbürger und Schildbürger ... Spießbürger und Bürger am Spieß ...



Global Citizens und Wutbürger ...

Kulturaustausch und Meinungsaustausch ...



das Po-litische Thema ... DLR .. Deutsche Luftfahrt Republik ...

Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ...



oder doch eher das gewaltengeteilte De-Li-Rium ... vom MSV ...

Merkel ... Schäuble ... Voßkuhle ...







