Samstag, 07 Dezember 2019 | 49.341

Andreas Voßkuhle und ... die Deutsche Einheit ...

Herr Voßkuhle ... in seiner freiheitlchen Naivität ... denkt immer ... gewissermaßen theoretisch ...

deutsche Einheit ... das ist wenn die Mauer fällt ...



und dann dürfen wieder alle rüber und nüber wie sie wollen ...

und Aldi Bild Champagne usw gibts dann auch im Osten ... von heute auf morgen ...



in der Praxis ist das aber nicht so ...

nach Lage der Dinge ist davon auszugehen ...



daß erst in der Enkelgeneratuon erwachsener DDR-Bürger ...

es anfängt ... daß sch Tendenzen einer gesunden Einheit zeigen ...



erwachsene DDR Bürger und selbst deren Kinder ...

sind offensichtlich dermaßen traumatisch verletzt und geschädigt ...



daß man nach wie vor mit denen nicht vernünftig reden kann ...

siehe Angela Merkel ... das ist wie Kopftuch bei Musliminnen ...



das zeigt sich unter anderem daran ... daß es ehemalige DDR Bürger gibt ...

die sagen ... naja ... das war wohl alles relativ ...



andere sagen ... naja ... selbst in dieser Relativität ...

war das wohl alles graue Theorie ...



und dann gibt es eben immer noch auch diejenigen ...

die heute noch sagen ... 30 Jahre nach dem Ende der DDR ...



und m volen Bewußtsein ihrer neuen Meinungs und Rede Freiheit ...

naja ... mir war schon bewußt ... daß ich da mehr oder weniger im Gefängnis lebe...



aber als Mensch war ich eigentlich völlig frei ...

also wenn ich irgend wohin wollte ...



konnte ich völlig frei entscheiden ... gehe ich zu Fuß oder fahre ich mit dem Rad...

also da war ich absolut frei ... sagt er ... allen Ernstes ...



das beweist ... die Mauer aus Beton ist zwar gefallen ...

aber die Mauern in den Betonköpfen stehen immer noch ... ums mal so zu sagen ...



wie gesagt ... in der Enkel oder spätestens in der Urenkelgeneration ...

wird sich dieses Problem auf natürliche Weise erledigt haben ...



ganz im Gegensatz zum Beispiel zum Problem der Gleichberechtigung der Frau ...

denn da ist es genau umgekehrt ...



(1) weil imme wieder durcheinander gebracht wird ...

daß die Gleichberechtigung von Mann UND Frau etwas anderes ist als die Gleichberechtigung DER Frau



(2) weil immer wieder ignoriert wird ... daß jeden Tag Mädchen geboren werden ...

und insofern dauernd neue Generationen von Frauen heranwachsen ...



die mit dem Begriff Gleichberechtigung gar nichts anfangen können

und prompt in einem ebenso natürlichen wie tradiitionellen Rollenverständnis aufwachsen ...



siehe Maria Furtwängler ...

'ich dachte immer mit uns Frauen das ist halt so ...'



(3) das heißt ... die Einheit wird sich irgend wann auf natürliche Weise ergeben ...

umgekehrt wird aus der Gleichberechtigung auf ebenso natürliche Weise nie was werden ...



und was speziell diese deutsche Einheit betrifft ...

wird es sicher irgend wann irgend eine neue Einheit geben ...



aber es wird eben nicht die Wiederherstellung der Einheit des Alten sein ...

sondern eine ganz neue Einheit ... ohne die natürlichen und traditionellen Strukturen des Alten ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ... ihre fernöstlichen ...

Brahmanistischen Buddhistischen Hinduistischen etc Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Einbildung ...

Fortbildung und Weiterbildung ...Meinungsbildung und Wolkenbildung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen