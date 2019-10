Samstag, 19 Oktober 2019 | 42.292

Andreas Voßkuhle und ... die Würde ...

'Die Würde des Menschen ist unantastbar' ...

laut Verfassung ...



bis heute hat das Bundesverfassungsgericht ...

nicht verstanden ... nicht mal begriffen ...



geschweige denn entschieden ...

was das eigentlich heißt ...



das legt in erster Linie daran ...

daß das Bundesverfassungsgericht keinerlei Vorstellung hat ...



von der Würde eines Gerichts ... in einer Demokratie ...

bzw in einem laut Verfassung demokratischen Staat ...



ganz unabhängig davon ... daß dieser demokratische Staat ...

laut Verfassung ausdrücklich auch ein sozialer Staat sein soll ...



das wird sich in haarsträubender Weise demnächst wieder zeigen ...

bei der nächsten Urteilsverkündung am 5. November ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen