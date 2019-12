Donnerstag, 05 Dezember 2019 | 49.339

Andreas Voßkuhle und ... die Menschenverachtung ...

das Bundesverfassungsgericht ist ...

gemessen an seinen Möglichkeiten und Verpflichtungen ...



objektiv das menschenverachtendste Institut ...

auf diesem Planeten ...



Art und Ausmaß der Arroganz und Ignoranz dieser Damen und Herren (m/w/d) ...

unter ihrem Präsidenten Andreas Voßkuhle sind ebenso unglaublich wie unbeschreiblich ...



Deutschland und Europa ... die ganze zivilisierte Welt ...

das deutsche Volk und die Völker der Welt ... die ganze kultivierte Menschheit ...



zerrinnen im Lauf der Evolution und des Geschehens wie der Sand in der Sanduhr ...

werden erschlagen und zerrieben von den ungeteilten Naturgewalten ...



und diese Damen und Herren (m/w/d) denken an nichts anderes ...

als wie sie für ihre sicheren Posten und Postionen ... Gehalt und Pensonen ...



möglichst bequem und lukrativ möglichst wenig am besten gar nichts ...

tun und machen ... liefern und leisten müssen ...



*



das Politische Konzert ...

der ratlose Rat des Brexit Unions Europa Torso Rudiments ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ... Iraner und andere Antisemiten ...

die AfD und andere Naziphile ... Andreas Voßkuhle und andere Jurisphobisten ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Inklusion und Exklusion ... Illusion und Haluzi-nation ...







