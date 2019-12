Dienstag, 03 Dezember 2019 | 49.337

Andreas Voßkuhle und ... der Mißbrauch der Macht ...

das sagt sich so leicht hin ...

es ist aber wie alles in der Welt etwas ein klein bißchen komplizierter ...



denn um etwas zu bewirken herzustellen zu gewären ...

braucht es in der Regel zwei ...



außerdem braucht es diejenigen ...

die sich mißbrauchen lassen ...



und in der dritten Ebene bzw Dimension um nicht zu sagen Gewalt ...

kan man die Umweltbedingungen nicht außer acht lassen ...



Erfolg ist vielfach einfach das Ergebnis glücklcher Umstände ...

mit den Mißerfolgen (...) ist es aber genau so ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre Brexit Unions Europa Rudimentär Geschädigten Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...

me-too you-too he/she/it-too (m/w/d) und ... 'Wasch mir den Pelz aber mach mich nicht naß) ...



bzw ... im Grunde soll es ja einfach heißen ...

'Du darfst ja mit mir schlafen ... aber Du darfst mich nicht vergewaltigen' ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen