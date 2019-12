Montag, 02 Dezember 2019 | 49.336

Andreas Voßkuhle und ... die Straflosigkeit ...

warum ... zum Beispiel wieder nur ...

wird Wolfgang Schäuble nicht bestraft ... ?



man könnte doch denken ... der Mann sei bestraft genug ...

aber es ist nunmal so ...



vielleicht liegt es ja in der Natur des Menschen ... der Schöpfung ... des Urknalls ...

Knalltüten aller Länder vereinigt Euch ...



irgend wie muß sich ja der Mensch unterscheiden ...

von den Tieren oder wenigstens von den Pflanzen ...



sobald die Leute wieder halbwegs klar denken können ...

denken Sie sofort an das schier Unmögliche ...



zu beweisen ...

was technisch faktisch nicht bewiesen werden kann ...



nämlich daß geistig seelisch körperlich behinderte Menschen ...

Leistungen vollbringen können ... die nicht mal Menschen vollbringen ...



die im Vollbesitz ihr geistig seelisch körperlichen Kräfte sind ...

zum Beispiel also eins der höchsten schwierigsten wichtigsten Staatsämter zu bekleiden ...



da kommt immer wieder Radio rbb durch ... also ich meine Eriwan ...

es ist unmöglich ... aber es wird immer wieder versucht ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Finnischen Nachbarn ...

mit ihrer Brexit Unions Europa rTorso Rudimentären Ministerrats Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...

Recht und Würde ... Rechtsstaat und Nichtswürdigkeit ... Unrecht und Trauma ... Ethik und Moral ...







