Samstag, 30 November 2019 | 48.334

Andreas Voßkuhle und ... der Merkel'sche KGB ...

das ist alles so unfaßbar unbeschreiblich wahnsinnig traurig ...

lieblos glaubenslos hoffnungslos



sinnlos wertlos trostlos ...

achtlos ahnungslos straflos ...



warum müssen alle leiden ...

90% der Menschheit muß mehr oder weniger leiden ...



dazu Terra Flora und Fauna ...

weil niemand auch nur realisieren geschweige denn wahrhaben will ...



daß maßgebende machtvolle Leute in Wirtschaft und Gesellschaft ...

nicht zuletzt Beamte ...



ihre Geschäfte gerade auf diesem Boden machen ...

den sie ständig sorgsam pflegen und hegen ... berieseln und nähren ...



weil niemand das sehen und wahrhaben wlll ...

daß man es bei Frau Merkel ...



nicht mit einer demokratischen geschweige denn professionellen Politikerin zu tun hat ..

sondern mit einer bestens ausgebldeten KGB Spitzen Führungskraft ...



es ist bereits jetzt die voraussichtlich größte Katastrophe des Jahrhunderts ...

daß Helmut Kohl ...



aus purer politischer Unfähgigkeit und geisteskrankem Machtwillen ...

uns dieses Rat Pack ins Nest geholt hat ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Brexit Unions Torso Europa Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre fernöstlichen und südhalbkugeligen ... asiatischen und australischen ...

buddhistischen und hinduistischen ... manischen und brahmanischen etc Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Einbildung ...

Fortbildung und Weiterbildung ... Meinungsbildung und Wolkenbildung ...



Artificial Intelligence und Digtalisierung ... Skyscraper and Clouds ...

Munst und Wissenschaft ... Forschung und Lehre ...







