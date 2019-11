Freitag, 29 November 2019 | 48.333

Andreas Voßkuhle und ... der Mißbrauch der Macht ...

wo man auch hin guckt bzw hin hört ...

redet man in den KGB Zentralen und Kirchen etc von Verantwortung ...



man 'redet' wie gesagt ... Verantwortung wirklich übernehmen will kener ...

und tragen schon gar nicht ...



zum Beispiel Andreas Voßkuhle ... dieser Ritter von der traurgen Gestalt ...

obwohl er an sich die stöärkste Figur ist in diesem garstigen Spiel 'Politik' ...



das ist eben das Paradoxe ... Widersprüchliche ... Widersinnige ...

diese contradictio in politico ... oder so ...



in der Art ... wie die Mächtigen mit den Begriffen jonglieren nach Belieben und Willkür ...

zum Beispiel Demokratie und Rechtsstaat ...



das Volk sagt ... wer zahlt darf sich auch die Musik bestellen ...

Frau Merkel sagt ... wer die Macht hat ... darf sich auch die Rechtsprechung bestellen ...



wenn einer 'Heil Hitler' in den Saal ruft ...

wird er bestraft ...



daß sich der Höchste Richter im Jahr 2019 auch nicht anders verhält ...

als alle Höchsten Richter seit 1919 bleibt dagegen straflos ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre Islamistisch Terroristischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

Burnout und Reha ... Demenz und Hybris ...



die Politik kraftlos ... die Parteien saftlos ...

das Bundesverfassungsgericht bewußtlos ...







