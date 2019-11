Donnerstag, 28 November 2019 | 48.332

Andreas Voßkuhle und ... 'no a la impunidad' ...

- das aktuelle Schlagwort der SPD ...

warum geht Frau Merkel straflos aus ...

die Land und Leute ... Staat und Gesellschaft ... Politik und Kultur ...



in eine Katastrophe und an den Rand des Abgrundas geführt hat ...

und warum Herr Voßkuhle ... der verlängerte Arm von Frau Merkel ...



in China ... zu der Zeit ... als in Ungnade gefallene Mtbürger ...

noch mt dem Schwert hngerichtet bzw also geköpft wurden ...



gab es mal den Fall ...

daß der Rchter senen besten Freund köpfen mußte ...



und der Freund sagte zum Rchter ... ich weiß ... Du kannst nicht anders ...

aber machs gnädig ... machs kurz und schmerzlos ... wie das Volk so sagt ...



und der Richter versprachs ... schärfte nochmals sein Schwert und sagte ...

ja Du bist mein bester Freund ... ich werde meine ganze Kunst aufbieten ...



und dann zischte er mal kurz ... zack ... mit seinem Schwert in der Höhe ...

wo der Hals den Kopf vom Körper trennt ...



und steckte sein Schwert wieder in die Scheide ...

und der Freund machte die Augen wieder auf und sagte ...



ich habe das Gefühl ... mir ist nichts passiert ...

willst Du mir mein Leben schenken ...



aber der Richter scüttelte traurig sein Haupt ...

und sagte nur ... wackel mal mit dem Kopf ...



genau in dieser Situation ist Deutschland heute ...

und diejenigen ... die überhaupt noch einen Kopf haben ...



um bei der zunehmenden Kälte wenigstens den Hut aufsetzen zu können ...

merken gar nicht daß er eigentlich schon ab ist ... der Kopf ...



das Politische Konzert ...

der rat-lose Rat des Brexit Unions Europa Torso Rudiments ...



Deutsche und ... die Juden und andere Semiten ...

die Iraner und andere Antisemiten ...



die israelische Regierung und andere Regierungs und Staats Kriminelle ...

die arabischen Regierungen mit ihren partriarchaischen Kalifaten ...



die AfD und andere hirnamputierte Naziphile ...

das Bundesverfassungsgericht und andere hirnamputerte Rechtsphobsten ...



das Po-litische Thema ... Migration und Integration ...

Inklusion und Exklusion ... Illusion und Halluzi-nation ...







