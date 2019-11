Mittwoch, 27 November 2019 | 48.331

Andreas Voßkuhle und ... die KGB-Zentrale Kanzleramt ...

nicht nur ist das Kanzleramt eine KGB Zenrtrale eigener Art ...

also sui generis ...



sondern die aktuelle Bundesrepublik Deutschland ...

ist auch ein Unrechtsstaat wie die DDR ...



das heißt 'wie er im Buche steht' ... wie das Volk sagt ...

bzw eben im Buch / in den Büchern von Frau Merkel ...



den Betriebsanweisungen und Bedienungsanleitungen der Diktatur ...

bloß nicht in unserer aktuellen ...



ebenso unverzichtbaren wie unveränderlchen ...

geschwege denn beseitigungs und abschaffbaren Verfassung ...



es sei denn ... Frau Merkel und Herr Voßkuhle setzen sich über alles hinweg ...

wie gehabt bzw wie Adolf Hitler und Erich Honecker et al ...



mit anderen Worten ... die aktuelle Bundesrepublik Deutschland ...

ist die Fortsetzung des Schwachsinns seit der Weimarer Republk mt anderen Mitteln ...



im Drtten Reich hat der sinnloseste aller Kriege ...

einen großen Teil der wertvollsten Menschen und Männer dahingerafft



aber der Kern um nicht zu sagen die Ruinen blieben intakt ...

und es blühte neues Leben aus den Ruinen ...



die Kohl / Schröder / Merkel Vereinigungs Politik dagegen ...

versprach (!) 'blühende Landschaften' ...



blühende Industrielandschaften und Supermärkte etc ... und nicht zuletzt ...

das größte Anliegen von Frau Merkel ... eine blühende Reisefreiheit und so ...



an die Menschen ... an aufblühende Menschen ... haben sie nicht gedacht ...

weder an die in West geschweige denn an die in Ost ...



kein Gedanke an ein neues Leben ... ein gemeinsames ... ein weiterführendes ...

und so fehlt dem Volk ... dem deutschen Volk ...



jetzt ... 30 Jahre nach dieser so genannten Wiedervereinigung ...

schon wieder praktisch eine ganze Generation ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-Tip und C-TA et C-T-RA ...



das Po-litische Thema ... der Demographische Wandel und die Geburten Rate ...

der Klimatische Wandel und CO2 Rate ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen