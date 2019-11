Dienstag, 26 November 2019 | 48.330

Andreas Voßkuhle und ... der Mißbrauch der Religion ...

der Höchste Richter im Lande verhält sich dem Volk gegenüber ...

wie eine Mutter ... um nicht zu sagen 'Mutti' ...



die ... wenn die Kinder sich beschweren wollen ...

weil der Vater sie ebenso besoffen wie brutal schlägt ...



aus persönlichem Interesse und reinem Eigennutz dem Ehemann und Versorger ...

um nicht zu sagen ihren Lobbyisten und Influencern gegenüber ...



die Kinder nicht in Schutz nimmt und vor weiterem Schaden bewahrt ...

geschweige denn den Mann zu familiengerechterem Verhalten drängt ...



sondern sagt ... 'ach wißt Ihr ... der Papa ist halt so' ...

also ungefähr so wie Mutti auch Greta Thunberg beruhigen wollte ...



das ist ein Original-Zitat ... wie es sich tagtäglich ereignet ...

in ungezählten Familien ...



Mutti ist halt so ...und Herr Voßkuhle ist auch so ...

es geht immer nur um die eigenen Interessen ...



die Länder ... Staaten ... Kontinente ... die ganze Welt ...

der ganze Planet ... oder sind wir gar schon beim Weltall ...



werden von einer Handvoll Idioten brutalstmöglich rücksichtslos vergewaltigt ...

obwohl sich die Welt auch familiengerecht bzw eben verfassungsgemäß regieren ließe ...



aber mit einem Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...

für den das Recht ein Buch mit sieben Siegeln ist ...



der statt dessen an Geister und Dämonen glaubt ...

dem seiner Religion bzw Weltanschauung über alles geht ...



könnte es schwierig werden ...

etwas gagegen zu unternehmen ...



da nützt es dem Volk wenig ... daß es laut Verfassung Widerstand leisten darf ...

wenn jemand es unternimmt die verfassungsmäßige Ordnung zu beseitigen ...



denn die Verfassung schützt zwar das Recht der freien Religionsausübung ...

aber nicht das Recht des verfassungsmäßigen Widerstands ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ... die Finninnen und Finnen Nachbarn ...

mit ihrerBrexit Unions Europa Torso Rudimentären Ministerrats Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...

me-too you-too he/she/it-too und 'Wasch-mir den-Pelz-aber-rühr-mich-nicht-an' ...







