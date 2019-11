Montag, 25 November 2019 | 48.329

Andreas Voßkuhle und ... der Mißbrauch der Religion (3) ...

der Herr Präsident hat kein Gewissen ...

er hat nur ein Ungewissen ...



bzw er hat ... typisch Religion ... einfach nur Angst / Furcht / Scheu ...

vor dem Göttlichen ... der Göttin ... der Bundeskanzlerin ...





*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



als ob dieser völlig idiotische hirnverbrannte Brexit nicht schon genug wäre ...

nimmt sich die Europäische Union auch nocht selbst in die Zange ...



mit diesen genau so idiotischen hirnverbrannten Rußland etc Sanktionen ...

und begibt sich auf das Niveau von kastrierten Haremswächtern ...



Deutsche und ... die Finnischen Nachbarn ...

mit ihrer Unions Europa rudimentären Ministerats Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Ethik und Moral ...







