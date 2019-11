Sonntag, 24 November 2019 | 47.328

Andreas Voßkuhle und ... der Mißbrauch der Religion (2) ...

Recht und Religion ... das ist ungefähr so wie Henne und Ei ...

es ist nicht bekannt ... was zuerst da war ...



man muß wohl davon ausgehen ... daß die Furcht wenn nicht gar panische Angst ...

daß der Glaube an das Ungewisse bzw eben Göttliche zuerst da war ...



und sich erst später der Respekt entwickelt hat vor den menschlichen Bemühungen ...

der Göttlichen Gerechtigkeit sowas wie ein menschliches Pendant gegenüber zu setzen



schließlich sogar der Glaube an das Recht ...

bzw an die Unabhängigkeit und Unbefangenheit von Richterinnen und Richtern ...



inzwischen hat man versucht ... auch den Glauben zu ersetzen ...

heutzutage garantiert unsere Verfassung das so genannte Recht auf Religionsfreiheit ...



das heißt ... das Recht hat die Religion überholt ...

und steht heute an der Spitze ... und zwar vorne ... nicht oben ... wie manche Pfarrerstöchter ...



während die Religion eine geradezu umgekehrte Entwcklung macht ...

sie ist rückwärts gewandt ... wie ein Dirigent der auf sein Orchester schaut ...



und bewegt sich zwar ... aber eben auch rückwärts ... bestens falls im Krebsgang ...

soweit sie nicht geradezu fahnenflüchtig regelrecht die Flucht ergreift ...



es ist also unbedingt erforderlich ... daß Herr Voßkuhle das begreift ...

diesen Unterschied zwischen 'oben' (Merkel) und 'vorne' (Voßkuhle) ...



man könnte auch sagen ... Frau Merkel / die Macht ... sitzt oben ... auf dem Kamel ...

Herr Voßkuhle / das Recht ... geht vorne ... und führt das Kamel ...



*



die Politische Predigt ... am Sonntag der Toten ...

das Kloo-ballistische Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ... Schildbürger und Schlauberger ... Wutbürger und Thunberger ...

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger ...



das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftfahrt Republik ...

Deutsche Luftfahrt und Deutsche Raumfahrt ...







