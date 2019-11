Freitag, 22 November 2019 | 47.326

Andreas Voßkuhle und ... der Mißbrauch des Rechts (7) ...

'die Menschheit befndet sich in der Geiselhaft einer Handvol Wahnsinnger' ...

lautete dieser Tage eine dieser hrnverbrannten medialen Schlagzeilen ...



richtig ist ... daß das so ist ... aktuelle Tatsache ... brutale Realität ...

und es sieht ganz so aus ...



als würde aus dieser Handvoll tendenziell letztlich ein Einziger werden ...

gewissermaßen en gros ...



so wie en detail die Teilmenge Menschheit in Deutschland ...

aktuell in der Geiselhaft dieser einzigartigen Angela Merkel ist ...



das ist also objektiv so ...

ist aber nicht das Problem ...



das Problem ist ...

einerseits ... daß so eine Haft ja auch Schließer braucht ...



und andererseits ... daß die noch halbwegs freien Teile dieser Menschheit ...

sich subjektiv ja gar nicht in dieser Geiselhaft fühlen ...



weil sie ihr Glück kaum fassen können ...

daß sie in dieser völlig beknackten Situation so tolle Geschäfte machen können ...



und ihnen deshalb alles andere völlig piep schnurz so was von egal ist ...

daß sie die Gegebenheiten nicht nur ausnutzen sondern nach Kräften fördern ...



wie sonst würden die Reichen immer reicher ...

als wäre das eine nach oben offene Richterskala ...



dazu kommt ... daß auch die noch etwas weniger freien Teile dieser Menschheit ...

sich subjektiv ebenfalls nicht in dieser Geiselhaft fühlen ...



weil sie wiederum ihre etwas kleineren Geschäfte mit den Großen machen können ...

und froh sind daß es ihnen besser geht als anderen denen es schlechter geht ...



usw usw usw ... und letztlich sind es sogar die Hartz IV Empfänger (...) ...

die sich subjektiv auch wiederum nicht in dieser Geiselhaft fühlen ...



weil sie mit ihrem entsprechend auch noch etwas kleineren Verstand ...

es geradezu lustig finden ...



mit welchen Tricks etc sie ihrer Situation dann doch immer wieder ...

erträgliche wenn nicht sogar gute Seiten abgewinnen können ...



so daß das alles auch geradezu sportliche Elemente und Komponenten hat ...

inclusive so'ne Art Wettbewerb ...



der die Niederlagen vergessen läßt ...

so als wäre das Ganze eine Art Win-Win-Geschäft ...



und dann kommen ja noch wie gesagt ... die Schließer ...

genauer gesagt ... jene Recht-(In)haber mit Andreas Voßkuhle an der Spitze ...



und sagen ... wenn sch denn wirklich mal jemand beschwert ...

nö nö nö ... das ist schon alles richtig so und in Ordnung ...



denn das geht ja alles nach dem Gesetz

und wir sind ja schließ(!)-lich ein Rechts-staat ...



daraus folgt ... die Menschheit befindet sich gar nicht in der Geiselhaft ...

einer Handvoll bzw tendenziell eines einzigen wahnsinnigen Potentaten ...



sondern hinter Verschluß eines einzigen Wahnsinnigen Justizbeamten ...

der sich mit seiner Einserjuristischen Intelligenz ...



permanent nichts anderes mehr überlegt ... und dafür ein ganzes Heer ...

von wissenschaftlichen Mitarbeitern ... Kollegen ... Co-Workern etc beschäftigt ...



als wie er im Interesse des so genannten Rechts-staats ...

bzw der Diktatoren und Potentaten ...



das Recht der Menschheit beugen ...

und die verfassungsmäßige Ordnung pervertieren kann ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

Islamisten und andere Phobisten ... Sozialisten und andere Antichristen ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

Burnout und Reha ... Demenz und Hybris ...







