Andreas Voßkuhle und ... der Mißbrauch des Rechts (6) ...

zum Beispiel Deutschland und Rußland ...

die Europäische Union und die Ukraine ...



für einen zivilisierten geschweige kultivierten Umgang miteinander...

bzw zwischen den Volkern und deren Staatslenkern ...



braucht es 'das Recht' ...

als eine Art sicheren Hafen den man ansteuern kann ...



das Recht ist für die Völker in etwa dasselbe ...

wie die Liebe für die Menschen (m/w/d) ...



das heißt ... es braucht zwei Partner ...

die zusammen sein 'wollen' ...



die sowohl eigene Bedprfnisse Interessen Zwecke Ziele ...

als auch die des anderen 'befrieden wollen' ...



wenn ... zum Beispiel ... diese Liebesbedingungen ...

gegenüber den Umständen die zum Verlieben geführt haben ...



einseitig verändert werden ... oder wenn sich gar Dritte ...

(Schwieger)Eltern Geschwister Verwandte Freunde Nachbarn ...



einmischen ... wiederum sowohl um angeblich helfen zu wollen ...

als auch um eigene Interessen (...) zu wahren ...



gibt es unweigerlich Krach ... Streit ... Krieg ...

wenn sich nicht unverzüglich ...



aus dem kontinuierlichen Lauf der Dinge ...

aus These und Antithese eine Synthese generieren läßt ...



es liegt in der Natur der Synthese ...

daß das dann aber nicht die Wiederherstellung und Fortsetzung des Alten



sondern etwas Ganz Neues ist ...

etwa nach dem Prinzip ...



das Ganze ist mehr ... als die Summe ... seiner Teile ... (quantitativ) ...

die Synthese ist höherwertig ... als die Einheit ... ihrer Elemente ... (qualitativ) ...



man könnte auch an Mergers and Acquisitions denken ...

Merging is Combining ... Acquisition is Adding ...



kultivierte Menschen ... mit etwas Glück ... schaffen das allein ...

wie sich praktisch täglich an silbernen goldenen diamantenen etc Hochzeiten zeigt ...



wenigstens halbwegs zivilisierte Menschen ...

bruachen dazu aber eine Projektionsfläche ...



'das Recht' ...

im Unterschied zu 'ein Recht' ...



bzw natürlich eine Projektionsfläche mit der man reden kann ...

also einen Ansprechpartner ...



es braucht so etwas in der Art einer Dritten Ebene ...

einer Dritten Dimension ... eine Dritten Gewalt ... (Synthese) ...



es braucht also genau gesagt dieses Höchsten Richters ...

dieses Andreas Voßkuhle ...



und so lange der den 'entscheidenden' größten höchsten Affen spielt ...

als wäre Karneval in Venedig ...



der nichts sagt nichts hört nchts sieht ...

wie Stadt und Land im Fluß bzw im Meer versinken ...



so lange der sich weigert und verweigert ...

wird alles immer schlmmer ... werden die Verluste mmer größer ...



und dann gibt es noch ... vornehm geht die Welt zu Grunde ...

diese Events Partys Veranstaltungen ...



auf denen sich die oben erwähnten 'Anderen / Dritten ...'

dann auch noch darüber lustig machen ...



bzw sich zumindest bestens unterhalten ...

soweit sie nicht gerade damit sogar ihr Geld verdienen ...



daß sie diese Dinge ... sicher und weit entfernt von der Realität ...

analysieren diskutieren kommentieren ...



ohne daß auch nur das Geringste dabei herauskommt ...

im Interesse einer Lösung der an stehenden Probleme ...



nicht zuletzt all diese Deutchen Europäischen internationalen Akademien ...

die mehr oder weniger vom Geld der Diktaturen leben ...



die sie gerade dadurch und damit am Leben erhalten ...

gerade auch im aktuellen Deutschland ...



jetzt hat der Putin sich die Krim geschnappt und die halbe Ukraine ...

und die einzige Reaktion des Westens sind Sanktionen ...



Sanktionen sind aber keine Synthese ...

Sanktionen sind genau so Unrecht wie die ihnen zugrunde liegenden Vorgänge ...



Sanktionen sind Ausdruck des Schwachsinns dieser Politischen Klasse ...

Sanktionen sind der direkte Weg in die Hölle ...



es ist absehbar ...

daß sich die Ukraine demnächst in Hong Kong und Taiwan wiederholen wird ...



denn natürlich wird sich Xi Ping das Heft des Handelns ...

genau so wenig aus der Hand nehmen lassen wie Wladimir Putin ...



und natürlich werden auch die deutschen Regierungen Stiftungen Akademien etc ...

wieder das Geld für die Partys zur Verfügung stelllen ...



um zu verdecken ... daß nur eine rechtlich-relevante Aufarbeitung der Dinge ...

also eben beim Bundesverfassungsgericht ...



die Dinge eben nicht grundsätzlich verändern oder gar verbessern ...

aber den Zug wenigstens aufs richtige Gleis stellen kann ...



