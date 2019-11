Mittwoch, 20 November 2019 | 47.324

Andreas Voßkuhle und ... der Mißbrauch des Rechts (5) ...

in Berlin gibt es viele kleine so genannte Stolpersteine ...

so klein ... daß die meisten Menschen völlig achtlos drüber hinweggehen ...



ohne sie überhaupt zu sehen geschweige denn zu stolpern ...

wie man eben so über Leid und Trauer anderer Menschen hinweggeht ...



oder auch der Tiere ...

oder gar der Umwelt ...



dann gibt es noch etwas größere Steine ...

bzw das sind dann schon richtige Betonklötzer ...



darin spielen die Kinder Verstecken ...

Erwachsene legen sich oben drauf zum Sonnen ...



aber auch hier stolpert natürlich niemand ... im Sinne des Erfinders ...

und manche Touristenbusse halten nicht mal ...



die größten Stolpersteine der Republik stehen aber in Karlsruhe ...

das sind die Gebäude des Bundesverfassungsgerichts ...



da stolpern ein Teil der Leute tatsächlich ...

oder rennen mit dem Kopf dagegen ...



und das tut bekanntlich weh ...

hat aber ... im Sinne des Erfnders ... auch kene weiteren Folgen ...



