Dienstag, 19 November 2019 | 47.323

Andreas Voßkuhle und ... der Mißbrauch des Rechts (4) ...

Frau Merkel hat das Kanzleramt zu einer Stasizentrale ...

eigentlich einer KGB-Zentrale auf und ausgebaut ...



eingerichtet und ausgeübt ...

dagegen ist das Haus der Wannsee-Konferenz (...) ein Kindergarten ...



Frau Merkel ...

und das Kanzleramt als KGB-Zentrale ...



das ist ungefähr das Gleiche ...

wie die Juden und ein eigener Staat ...



Hitler und die Nazizeit waren grausam ...

aber nicht unbeschreiblich und nicht unvergleichlich ...



denn was an nachhaltiger Trauer und Verletztheit geblieben ist ...

wiederholt sich heute durch Frau Merkel und ihren Sozialismus ...



Faschismus und Widerstand ...

sind heute weitgehend Gegenstand der Arbeit von Museen überlassen ...



es ist bisher nicht gelungen ...

das Bundesverfassungsgericht damit zu beschäftigen ...



da steht der Herr Präsident wie ein Zerberus davor ...

ebenso grimmig in der Tür wie tollkühn im Tor ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre Brexit Unions Europa Torso rudimentär geschädigten Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Feminismus und Emanzipation ...







