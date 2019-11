Montag, 18 November 2019 | 47.322

Andreas Voßkuhle und ... der Mißbrauch des Rechts (3) ...

es gibt menschlich gesehen

also im Gegensatz zu den Tieren bzw zu den Naturgesetzen der Materie ...



nichts Schlimmeres ...

als 'das Recht' ...



diese großartigste und wichtigste Erkenntnis ...

diese grandioseste und nachhaltigste geistige Leistung des Menschen ...



nicht nur nicht anzuwenden bzw zu ge-brauchen ...

sondern es regelrecht zu beugen bzw zu miß-brauchen ...



das ist noch schlimmer ...

als den Glauben zu mißbrauchen ...



insofern rangiert Andreas V.

noch vor Franziskus I.



und erst danach ...

fast könnte man sagen metaphysisch ...



kommt der Amtsmißbrauch ...

also Merkel Schäuble Steinmeier Trump Macron Johnson et al ...



wie gesagt ... nicht das größte Problem oder so ...

sondern das einzige !!!



wenn man Bluse oder Hemd ...

mit dem ersten Knopf in die falsche Öse knöpft ...



ist das gegenüber allen anderen nicht das größte ...

sondern das einzige Problem ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Finnischen Nachbarn ...

mit ihrer Brexit Unions Europa Rudimentären Minsterrats Präsidentschaft ...



das Politische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...







