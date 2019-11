Sonntag, 17 November 2019 | 46.321

Andreas Voßkuhle und ... der Mißbrauch des Rechts (2) ...

es geht immer nur um den eigenen Nutzen bzw darum selbst den Gockel zu spielen

selbst Exekutive Regierung Bundeskanzler etc zu werden ...



es geht seltsamerweise trotz aller heiligen Eide ...

nie und niemandem um den gemeinen Nutzen ...



bzw die Verhältnisse 'menschenwürdig' ... im doppelten Sinne ...

und verfassungsgemäß zu gestalten ...



state of the art ...

das heißt nach dem Stand von Wissenschaft und Technik ...



das heißt sie so zunehmen wie durch Natur-gesetze sind und kommen ...

aber sie nicht so zu lassen ...



sondern sie am durch Vernunft und Verstand geschaffenen Recht zu orientieren ...

und einen entsprechenden Kurs zu steuern ...



das heißt sie so einzurichten und auszuüben ...

daß sie nicht nur einwandfrei und bestimmungsgemäß funktionieren ...



sondern darüber hinaus einen Mehrwert schaffen und sichern ...

einen Nutzen erzeugen und 'mehren' (!) ...



wie es unsere Betriebsanweisung und Bedienungsanleitung Verfassung ...

genannt Grundgesetz verlangt ...



es heißt zu Recht ... 'business must make profit' ...

sonst macht das doch alles keinen vernünftigen Sinn ...



es ist aber eben genau das gleiche Recht ...

wenn die Verfassung verlangt ...



'politics must make common sense ...'

sonst macht das ja ebenfalls keinen 'vernünftigen' Sinn...



nun ist hinreichend bekannt ...

daß ansonsten sehr nette Kollegen Mitbürger Mitmenschen ...



ihren Verstand an der Garderobe abgeben ...

wenn sie eine politischer Funktion bzw Position 'über'nehmen ...



was offensichtlich auch der ansonsten sehr nette Andreas Voßkuhle getan hat ...

woran sich zeigt ...



daß die Position des Bundesverfassungsgerihctspräsidenten (m/w/d) ...

eben nicht die Position eines freien und unabhängigen Richters ist ...



sondern die eines geradezu sklavisch mehrfach total abhängigen Politikers ...

der sich von seinen persönlichen Interessen leiten läßt und denen von Frau Merkel ...



und eben nicht den Interessen des Volkes und 'seines' Staates ...

geschweige denn 'den Nutzen des Volkes mehren' ...



im Interesse von Frieden und Freiheit ...

der Ordnung oder gar des Rechts ...



geschweige denn der Menschheit und des Planeten ... 'urbi et orbi' ...

oder gar der Verantwortung vor Gott ...



*



die Politische Predigt ... am so genannten Volkstrauertag ...

das Klooballistische Brexit Unions Europa Torso Rudiment ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ...

hurtig reisen Weltenbummler und me-tt you-too he/she/it-to Rumfummler ...



das Po-litische Thema ... DLR Deutsche Luftschlösser und Knalltüten Republik ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...







