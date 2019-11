Samstag, 16 November 2019 | 46.320

Andreas Voßkuhle und ... der Mißbrauch des Rechts (1) ...

die Mißachtung ... die Mißhandlung ... die Perversion ... die Vergewaltigung des Rechts ...

durch das Bundesverfassungsgericht allgemein und seinen Präsidenten ganz speziell ...



'die Würde des Menschen ist unantastbar ...'

das geht aber nur ... wenn auch die Würde des Rechts unantastbar ist ...



denn irgend jemand muß ja in einer Demokratie ...

diese Würde des Menschen bzw des Volks exekutiv garantieren ...



und nicht ... zum Beispiel ... 30 Jahre später ...

durch eine so genannte 'Entscheidung' des Bundesverfassungsgerichts ...



jetzt fangen die Staatenlenker schon selbst an ihre eigenen Institutionen in Frage zu stellen

bzw schlicht und einfach für tot zu erklären ...



wenn sich dann keinerlei Widerspruch im Volk regt ... geschweige denn Widerstand ...

dann ist das ein Zeichen dafür ...



daß das Volk tot ist ... zumindest mundtot ... ebenso konsequent wie nachhaltig ...

und daß auch Justitia nicht nur stumm und blind sondern eben auch tot ist ...



durch die Vereinigten politischen und religiösen ... wirtschaftlichen und wissenschaftlichen

Erhaltungs und Unterhaltungs Industrien ...



ist das Volk derart ruhig gestellt ... daß es nicht mehr in der Lage ist ...

zu einer sinnvollen Aktion und Reaktion ... Angriff geschweige denn Verteidigung ...



daraus folgt ... das Geschehen in der Welt ... das an sich ...

von Zivilisation und Kultur ... Recht und Ordnung geleitet sein soll ...



verharrt auf dem Zustand der Naturgesetze ...

Fressen oder Gefressenwerden ...



es wird letztlich und tatsächlich gar nicht bestimmt davon ...

was provinzielle Staatenlenker wie eben Angela Merkel ...



mehr oder weniger absichtlich und oder absichtsvoll machen ...

sondern davon ... daß das Volk ... wo auch immer ...



sich verhält wie auf dem Hühnerhof ...

vom Kasernenhof also mal ganz abgesehen ...



und alles ohne Widerspruch geschweige denn Widerstand hinnimmt ...

seiner eigenen ebenso kleinteiligen wie kleinkarierten Interessen wegen ...



oder ... wie Maria Furtwängler es mal ausgedrückt hat ...

'ich dachte immer mit uns Frauen das wär halt so ...'



natürlich wird dauernd wie hirnrissig hirnverbrannt hirntot demonstriert und so ...

aber diese Party und mehr oder weniger Publikumswirksamen Aktivitäten ...



haben immer nur völlig abwegige Zwecke geschweige denn Ziele ...

nach dem Prinzip ... selbst knapp vorbei ist voll daneben ...



(1) persönliche (!) Vorteile mit Ablenkung und Unterhaltung ...

Frischluft und Gesellschaft ... Bewegung wenn nicht Sport ...



(2) eigene (!!) Verhältnisse zu verbessern ...

Einkommen Freiheit Nest Reisen Urlaub Wohlstand ...



(3) selbst (!!!) an die Macht zu kommen ... an die Spitze ... an die Regierung ...

wenigstens nach dem Pribnzip 'ohne mich geht gar nichts ...'



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrikanisch Nachbarschaftliche Brexit Unions Europa Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Fernöstlichen Asiatischen Australischen ...

Buddhistischen und Hinduistischen ... Manischen und Brahmanischen etc Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Ausbildung und Einbildung ...

Fortbildung und Weiterbildung ... Meinungsbildung und Wolkenbildung ...



Artifical Intelligence und Cloud Scraper ... Digitalisierung und Desintegration ..

Kunst und Wissenschaft ... Forschung und Lehre ...







