Freitag, 15 November 2019 | 46.319

Andreas Voßkuhle und ... der Geist von 'agya' (7) ...

es ist fast unfaßbar ...

daß von allen guten Geistern geschweige denn vom Heiligen Geist verlassene



so genannte Religionen und entsprechende Weltanschauungen ...

von Leuten die sich weigern sich die Welt mal wirklich anzuschauen ...



das politische Geschehen in dieser Welt bestimmen ...

bzw eben eine Handvoll Potentaten ...



die erkannt haben ... welche Mittel an Macht und Gewalt da drin stecken ...

und das gnadenlos zu ihren Gunsten und in ihren Interessen ausnutzen ...



*



der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ...

empfängt heute den Bundesratspräsidenten Dietmar Woidke ...



zum so genannten Antritts-Besuch bzw Gespräch ...

und das ist nicht presseöffentlich ...



dabei wäre es eben gerade aus journalistischer ...

bzw also verfassungsmäßiger Sicht ...



zwingend erforderlich ...

wie etwa auch bei den Kabinettsitzungen ...



festzustellen und zu beobachten ...

festzuhalten und zu verarbeiten ...



wie und wozu die Staatsämter mißbraucht werden ...

und das Volk systematisch hinters politische Licht 'geführt' wird ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Unions Europa Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre global-islamistisch terroristischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

Burn-out und Reha ... Demenz und Hybris ...







