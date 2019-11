Donnerstag, 14 November 2019 | 46.318

Andreas Voßkuhle und ... der Geist von 'agYa' (6) ...

daß es nicht nur keine Zinsen mehr gibt ...

sondern so genannte Negativ-Zinsen gefordert werden ...



ist objektiv pervers ...

und daß das auch von der so genannten Zivilgesellschaft



niemand begreifen will und entsprechend Widerstand leistet ...

ist ... naja eben hirntot ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Rat des Unions Europa Rudiments ...



Deutsche und ... die Juden und andere hirnamputierte Semiten ...

die Iraner und andere hirnamputierte Antisemiten ...



AfD und andere hirnamputierte Naziphile ...

Andreas Voßkuhle und andere hirnamputierte Rechtsphobisten ...



das Po-litische Thema ... Migration und Integration ...

Inklusion und Exklusion ... Illusion und Halluzination ...







