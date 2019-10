Samstag, 05 Oktober 2019 | 40.278

Andreas Voßkuhle und ... die dreifaltige Einheit der Gewalt

man weiß immer wieder nicht ...

was eigentlich schlimmer bzw eben das Schlimmste ist ...



die Politik ...

bzw das kriminelle und geisteskranke Handeln und Verhalten der Politik ...



die Medien ... bzw die hirnverbrannte Berichterstattung ...

vor allem aber auch die saublöden Kommentare der Medien ...



denen man die Verwendung der Begriffe 'Presse' ...

und vor allem 'Journalismus' glatt verbieten müßte ...



die Justiz ... bzw diese völlig konfusen und blindwütigen ...

ebenso kopf- wie sinnlosen Machenschaften und Umtriebe ...



der so genannten Dritten Gewalt ...

die immer wieder als Sicherheit und Retter in der Not apostrophiert wird ...



de facto aber Abschluß und Vollendung der Diktatur ist ...

gegen die das Volk geschweige denn die Demokratie ...



nicht die geringste Chance haben ...

das ist wie Vulkanausbruch Erdbeben Sintflut alles auf einmal ...



und das grausige Musterbeispiel ist gerade mal wieder ...

der so genannte 'Tag der Deutschen Einheit' ...



eine ebenso einmalige wie einheitliche Farce und Groteske ...

so wie auch Greta Thunberg inzwischen fast nur noch veräppelt wird ...







