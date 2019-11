Donnerstag, 07 November 2019 | 45.311

Andreas Voßkuhle und ... der Müll ...

- in Stadt Land Fluß ...

eines der zentralen Probleme der so genannten Haupt-Stadt ...

dabei stinkt die Stadt mehr als vom Müll ...



von dem nicht zuletzt jüdischen Geld ...

das hier investiert und verdient wird ...



aber wie besessen oder hypnotisiert ...

oder doch eher geisteskrank und kriminell ...



sind die politischen Kräfte nicht mal in der Lage ...

den naturgemäß bzw systemimmanent entstehenden Müll ...



halbwegs sinnvoll bzw professionell zu managen ...

geschweide denn ansonsten ...



für halbwegs akzeptable Arbeits und Lebens Verhältnisse zu sorgen ...

für das so genannte Volk ...



also die eher unterren Schichten der Bevölkerung ...

und die gesellschaftlichen Problemzonen ...



obwohl das ebenso ungeniert wie offiziell festgestellt wird ...

'das (niedere) Volk lebt in schmutzigen Kiezen' ...



statt dessen soll erneut ein zentraler Platz ...

zum Erinnerungsort für jüdisches Leben geschaffen werden ...



niemand will das begreifen ...

daß mit der Restitution jüdischen Lebens und Vermögens ...



jüdischen Einflusses ... jüdischer Macht ...

also mit der Wiederherstellung der Vergangenheit ...



weitere Bausteine für weitere Eskalation des Antisemitismus ...

gesetzt werden und die Zukunft verbaut wird ...



statt sinnvoller Auseinandersetzung mit den Problemen ...

und notwendiger Integration ...



es ist wie mit den Steuern ... die Behörden sind völlig unfähig ...

die Steuererklärungen professionell zu bearbeiten ...



aber hinterher werden kein Aufwand und keine Kosten gescheut ...

so genannte Steuersünder zu ermitteln und ins Gefängnis zu bringen ...



es ist wie mit ...

'wenn die D-Mark nicht zu uns kommt kommen wir zu ihr' ...



die ganzen gesellschaftlichen Probleme entstehen nur ...

weil die politische Führung ... Merkel / Voßkuhle ...



nicht bereit ist ... oder vielleicht auch einfach zu blöd ...

den Gang der Dinge ...



das heißt die Ausgangssituationen und deren Ursachen ...

verfassungsgemäß zu managen ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäisch rudimentäre Rat ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ...

Iraner und andere Antisemiten ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Inklusion und Exklusion ...







