Montag, 23 September 2019 | 39.266

Andreas Voßkuhle und ... Angela Merkel ...

es ist unfaßbar ...

daß man so eine Knalltüte wie diese Angela Merkel ...



die keinerlei Sinn für Politik hat ...

geschweige denn Talent oder Begabung oder so ...



die keinerlei Bildung hat ... geschweige denn Erziehung ...

keinerlei politische Ausbildung oder wenigstens Training on the Job ...



im Gegenteil ... alle die mt ihr arbeiten ...

auch die die es eigentlich (besser) wissen müßten ...



lassen sich ebenso frei wie mutwillig ...

runterziehen auf das proletarisch primitive Niveau dieser Frau ...



es ist also unfaßbar ... daß man diese Betriebsnudel ... die Ulknudel ...

diesen Klassenkaspar ... diesen Pausenclown ... diese Hofnärrin ...



völlig ungeniert und ungegehindert ...

auf der Großen Politischen Bühne agieren läßt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen