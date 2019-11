Mittwoch, 06 November 2019 | 45.310

Andreas Voßkuhle und ... Friedrich Merz ...

und warum wir mit dem Gespann Voßkuhle/Merz ...

erst recht vom Regen in die Traufe kommen ...



Friedrich Merz gehört zu der Sorte von Lobbyisten ...

die der Frau Kanzlerin dauernd einflüsstern ...



was sie tun und lassen soll ... und was zu der Art von Politik führt ...

die Herr Merz dann angeblich besser machen will ...



Friedrich Merz Bundeskanzler wäre also ein Musterbeispiel dafür ...

wie man den Bock zum Gärtner macht ...



die Bundesregierung warnt vor zunehmendem Rechtsradikalismus ...

wirklich zu warnen ist ausschließlich ...



vor der zunehmenden Unfähigkeit und dem perversen Schwachsinn ...

des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Unions Europa Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Politische Thema ...

der Demographische Wandel und die Geburtenrate ...







