Andreas Voßkuhle und ... Katarina Witt ...

für Kati Witt ist 'Ostfrau ein Gütesiegel' ...

es könnte also sein ...



daß die miserable Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ...

damit zusammenhängt ... daß da keine Ostfrau beschäftigt ist ...



es könnte auch sein daß ...

also Helmut Kohl ... hat ja damals zu den DDR Bürgern gesagt ...



gebt uns Euer Land ...

wir geben Euch dafür Freiheit und Demokratie ...



wahrscheinlich hat er die beim Bundesverfassungsgericht abgezogen ...

so daß Freiheit und Demokratie heute da Fremdwörter sind ...



viele Experten sagen ja ... daß Fachkräfte aus dem Ausland ...

im Kampf gegen den Arbeitskräftemangel unverzichtbar sind ...



vielleicht sollte man es beim Bundesverfassungsgericht ...

also doch mal mit Ostfrauen bzw überhaupt Fachkräften aus den Ausland versuchen



daß die keine Ahnung vom Recht haben ... dürfte nicht so tragisch sein ...

denn die hat das Bundesverfassungsgericht ja auch nicht ...



*



der Allerheiligste Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Unions Europa Rudiment ...



Deutsche und ...

Islamisten und andere Antisemitisten ...



das Allerheiligste Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...geisteskrank und unheilbar ...







