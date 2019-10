Donnerstag, 31 Oktober 2019 | 44.304

Andreas Voßkuhle und ... Friedrich Merz im Oktober ...

Friedrich Merz will ja jetzt mit der Kanzlerin abrechnen ...

offensichtlich geht es dabei um Rechnungen von vor vor-gestern ...



was soll also der Quatsch ???

das ist doch auch wieder nur Ablenkung von den eigentlich wichtigen Fragen ...



und die Frau Kanzlerin ... ist nicht mal amusiert ...

bzw ... wie sagten die Preußischen Könige ... nicht mal ignorieren ...



*



das Politisch Reformierte Konzert ...

der rat-lose reform-unfähige Unions Europa-rudimentäre Rat ...



Deutsche und ... die noch reform-unfähigeren Juden und andere Semiten ...

Iraner und andere am reformunfähigsten Anti-Semiten ...



das Po-litische Thema ... Migration und Integration ... Inklusion und Exklusion ...

Abgrenzung und Abschottung ... Ausschließung und Ausscheidung ...







