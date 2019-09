Freitag, 20 September 2019 | 38.263

Andreas Voßkuhle und ... Fridays For Future ...

wenn überhaupt ... dann wäre das ja nur ein Siebtel dessen ...

worauf es ankäme ... also rund 15 % ...



gegenüber 100 % Unfähigkeit der Frau Merkel ...

plus 100 % Schwachsinn des Herrn Schäuble ...

und 100 % Kriminalität des Herrn Voßkuhle ...



Ausdruck der so genannten Gewaltenteilung ...

bzw ganzheitlicher nachhaltiger Politischer Führung ...



Hauptsache Vielfalt ...

bloß keine Einigkeit geschweige denn Enheit ...



Hauptsache Unsinn ... wenn nicht Schwachsinn ...

bloß kein Geist ... geschweige denn heiliger Geist ...



Hunderttausende demonstrieren in Berlin ...

soweit man diesen Partyspaß noch Demonstration nennen kann ...



aber abgesehen davon ... daß der Verkehr zum Erliegen kommt ...

nimmt hier alles seinen ganz normalen Gang ... business as usual ...



vor allem eben bei den so genannten Verfassungsorganen ...

inclusive ...



wenn auch oder gerade weil weit weg vom Schuß ...

in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht ...







