Freitag, 20 September 2019

Andreas Voßkuhle und ... 70 Jahre Grundgesetz ...

mit der Politik im allgemeinen ...

bzw der Demokratie im besonderen ...



ist es so wie mit dem Umweltschutz im allgemeinen ...

bzw dem Klimawandel im besonderen ...



die Politiker im allgemeinen ...

bzw die Bundesverfassungsrichter im besonderen ...



verhalten sich so ...

daß als Folge davon der Klimawandel eintritt ...



und die Existenz der Menschheit auf der Erde in Frage stellt ...

wenn nicht die Existenz der Erde im Universum ...



möglicherweise gleichzeitig und parallel ...

wenn also nicht gar im Rahmen einer überholenden Kausalität ...



verhalten sich diese Politiker ... im allgemeinen ...

bzw speziell die Bundesverfassungsrichter im besonderen ...



so ... daß das politische System im allgemeinen ...

insbesondere aber auch und speziell die Demokratie im besonderen ...



noch vorher zusammenbricht ...

und insofern der Erde ... im Universum ...



die Chance gibt ... sich wieder zu regenerieren ...

was also etwa heißen könnte ...



wahrscheinlich wird niemand verhindern ...

bzw offensichtlich niemand verhindern wollen ...



und schon gar nicht etwa Bundesverfassungsrichter ...

obwohl nur sie die Möglichkeit dazu hätten ...



daß die Menschheit sich umbringt ...

aber die Erde ist ... wahrscheinlich ... unkaputtbar ...



warum nun ausgerechnet dieser Peter Müller ...

so'ne Art Ulknudelkopie von Angela Merkel ...



die Festrede beim Bundesrat halten mußte ...

ist eines der Rätsel des politischen Geschehens ...









