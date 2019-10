Mittwoch, 30 Oktober 2019 | 44.303

Andreas Voßkuhle und ... die Rechtspflege ...

die Bundesregierung macht eine Ausbildungsoffensive für die Rechtspflege

unter dem Titel ... 'Mach Karriere als Mensch ... das Ding hat Zukunft ...'



das ist wieder so ein Musterbeispiel für ...

unter anderen ...



den zweiten Schritt vor dem ersten tun ...

bzw ein Schritt vor aber zwei zurück ...



zu versuchen ... das Pferd von hinten aufzäumen

bzw von der falschen Seite zu besteigen ...



den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen ...

bzw es gibt kein richtiges Leben im falschen etc etc ...



besser wäre mal eine Ausbildungsoffensive unter dem Motto ...

'Mach Karriere als Politiker ...'



denn ausgebildete professionelle Politiker haben wir bisher nicht ...

nur Lobbyisten-Abhängige und Influencer Follower ...



die gewaltengeteilten Spitzenmanager unseres Staates ...

sind der personifizierte Dilettantismus per excellence ...



Spitzenvertreter ihrer eigenen Interessen ...

obwohl Politik doch den Interessen des Volkes dienen soll ...



bzw wie der Name schon sagt ... der Stadt ... bzw dem Staat ...

soweit nicht wie der Papst sagt ... urbi et orbi ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Unions Europa Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre Transatlantischen Nachbarn ... T-Tip und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ... der Demographische und Klimatische etc Wandel ...

die Geburten-etc-Rate ... das Weltbevölkerungs-Drama ... die Deutsches Volk Tragödie ...







