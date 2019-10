Dienstag, 29 Oktober 2019 | 44.302

Andreas Voßkuhle und ... Afrika / Deutschland / Palästina ...

das Einheits-Spektakel ... Hauptsache Unterhaltung ...

Spiel und Spaß an der Freud ... Quatsch und Comedy mit Tomaten auf den Augen ...



dadurch wird aus der so genannten Deutschen Einheit tendenziell ...

auf halbwegs akzeptablem Niveau nie was werden ...



da stehen auf lange Sicht speziell Angela Merkel davor ...

und neuerdings unter anderen auch Franziska Giffey ...



mit der Deutschen Einheit ist das wie mit der Christianisierung Afrikas ...

die aus afrikanischer Sicht bekanntlich wie folgt beschrieben wrd ...



es gab mal eine Zeit ...

da besaßen wir dieses Land ...



und eines unschönen Tages kamen Leute ...

die hatten nichts als eine Bibel in der Hand ...



sie lehrten uns mit gefalteten Händen und geschlossenen Augen zu beten

und als wir die Augen wieder aufmachten ...



hatten wir die Bibel in der Hand ...

und sie unser Land ...'



nach diesem gleichen Muster ...

hat auch die so genannte deutsche Wiedervereinigung stattgefunden ...



das heißt ... zunächst besaßen die Ostdeutschen 'ihr' Land ...

eines Tages kam Helmut Kohl mit nichts als Papieren in der Hand ...



und versprach uns blühende Landschaften und Wohlstand ...

Freiheit und Demokratie ... und was sonst nicht alles ...



'und als wir die Augen wieder aufmachten ...'

hatten wir nichts als Kohls Versprechen und Schäubles Papiere in der Hand ...



und sie und die Treuhand etc ...

hatten unser Land ...



und nach diesem gleichen Muster läuft das auch im Nahen Osten ...

bzw grundsätzlich natürlich auch anderswo ... das heißt ...



es gab mal eine Zeit ...

da hatten die Palästinenser 'ihr' Land ...



und eines unschönenTages kamen also auch wieder Leute mit Papieren in der Hand

es können auch Waffen gewesen sein oder so ...



jedenfalls wurde uns ganz schwarz vor Augen ...

vor lauter Pulverdampf und aufgewirbeltem Wüstensand ...



und als wir wieder halbwegs klar sehen konnten ...

hatten sie unser Land ... und wir nichts in der Hand ...



nicht mal ansonsten so geduldiges Papier ...

man versucht seit dem einfach uns mit Care-Paketen etc bei Laune zu halten ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Unions Europa Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre Unons Europa-rudimentären Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Feminismus und Emanzipation ... me-too you-too he-she-it-too (m/w/d) ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen