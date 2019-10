Montag, 28 Oktober 2019 | 44.301

Andreas Voßkuhle und ... der Kosmos Angela Merkel ...

wieso und wie funktioniert etwas ...

was entgegen allen Betriebsanweisungen und Bedienungsanleitungen ...



ebenso absichtlich wie absichtsvoll eingerichtet und ausgeübt ...

gegenjede Vernunft und Verstand angetrieben und betrieben wird ...



nicht nur völlig planlos und sinnlos ... ziellos und nutzlos ...

sondern regelrecht gefährlich und sichtbar schädlich ...



und existenziell die Menschheit und den Planeten Erde bedrohend ...

wenn nicht die Welt und das Universum ...



zunächst ... und vordergründig ...

weil Angela Merkel das nunmal so managt ...



aber das ist ja nur die eine Seite bzw 'ein Teil' des Geschehens ...

das für sich gesehen ja gar nichts bewirken könnte ...



im Hauptgrund ... von den Hintergründen also mal ganz abgesehen ...

funktioniert 'das Ganze' nach dem Prinzip 'Han auf dem Hühnerhof' ...



weil ausnahmslos !!! das gesamte (Hühner)Volk ...

angefangen gleich bei den Stellvertretern und Co-Vorsitzenden ...



in den einzelnen Positionen und Funktionen ... Gruppen und Gremien ...

sich verhalten wie die Hennen auf dem Hühnerhof ...



das heißt .. alle legen jeden Tag brav ihr Ei ...

und manchmal sogar zwei ...



von den ganzen Legebatterien von devoten Zuarbeitern ganz abgesehen ...

vom Rührei des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



von den Spiegeleiern von Redenschreibern und Pressesprechern ...

von den diversen verlorenen Eiern ...



oder auch den russischen Eiern und was sonst alles in der Art ...

uns .. also dem Volk ... das laut Verfassung herrscht ... ins Nest gelegt wird ...



und das eigentlich Tragsche an diesem Drama ist ...

daß alles was so 'seine' Eier legt ... vor allem also Frau Merkel selbst ...



inclusive aller möglichen Präsidenten ... insbesondere des Bundesverfassungsgerichts ...

des Bundestages des Bundesrates das Bundes überhaupt ...



teils geisteskrank teils kriminell behaupten ...

wenn jeder sein Ei legen dürfte dann sei genau das Demokratie ...



eine Variante von ...

wenn jeder sich selbst hilft ist allen geholfen ...



und praktisch sind auch alle glücklich uns froh ...

wie die Kühe im Stall bzw auf der Weide ...



wenn sie nur ihre Eier legen ...

ihre Milch welcher Denkungsart auch immer verbreiten ...



um nicht zu sagen ...

ihren Senf dazugeben können ...



es gibt nichts Neues ... keinen Fortschritt ... keine Entwicklung ...

im Gegenteil ... nichts bleibt so wie es war sondern wird immer schlimmer ...



das ist objektiv Stillstand ...

und das ist logischerweise Rückschritt ...



so ähnlich wie Anne Will Maybritt Illner Sandra Maischberger und wie sie alle heißen ...

die seit Jahrzehnten !!! immer wieder dieselbe Show abziehen ...



oder ... am anderen bzw am unteren Ende ...

seit Jahrzehnten sieht man imer wieder dieselben Arbeitslosen und Obdachlosen ...



die die Obdachlosenzeitungen verkaufen etc ...

obwohl man doch annehmen müßte ...



daß in einem sozialen Staat sich mal jemand um die Leute kümmert ...

aber Pustekuchen ...



bzw Friede Freude Eierkuchen ...

irgend wohin muß man ja schließlich mit all den Eiern ...



also ist und bleibt die Devise ... rumeiern bis zum Geht-nicht -mehr ...

und das Volk vergackeiern nach allen Regel der Kunst ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Unions Europa Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Finnischen Nachbarn ...

mit ihrer Unions Europa rudimentären Ministerrats Präsidentschasft ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Überleben ...

Recht und Würde ... Gesetzgebung und Versklavung ...



Ethik und Moral ...

Orientierung und Ordnung ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen