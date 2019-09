Samstag, 07 September 2019 | 36.250

Andreas Voßkuhle und ... der Horror Unfall in Berlin ...

wenn es nicht so wahnsinnig traurig wäre ...

daß sich unpassende Vergleiche verbieten würden ...



aber es ist nunmal so ...

Angela Merkel fährt ebenso ungeniert wie unkontrolliert ...



ein Spitzenprodukt deutscher Verfassungstechnologie ...

und dürfte es als Minderjährige um nicht zu sagen Minderbemittelte ...



allenfalls mit einer Art Führerschein und in Begleitung fahren ...

bzw speziell in Begleitung des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



der läßt sie aber ebenso ungeniert wie unkontrolliert ...

nicht nur allein fahren ...



sondern ignoriert und boykottiert ... übersieht und überhört ...

nicht nur ebenso geflissentlich wie eigennützig ...



sämtliche de facto vorliegenden Warnhinweise ...

sondern läßt konstruktive Beschwerden im Papierkorb verschwinden ...



das Problem ist doch nicht nur ...

daß Deutschland schon fast unrettbar verloren zusammenbrechen wird ...



sondern daß die Reste davon ...

insbesondere den Chinesen dann auch noch zum Fraß hingeworfen werden ...









