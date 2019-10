Sonntag, 27 Oktober 2019 | 43.300

Andreas Voßkuhle und ... die Digitalisierung ...

mehr Digitalisierung ... weniger Bürokratie ...

als ob das eine Alternative wäre ...



Bürokratie ist eine Art von Verwaltung ...

von weniger Bürokratie wird aber die Art der Verwaltung nicht besser ...



und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ...

erst recht nicht ...



Rechtsprechung ist ein Teil der Demokratie ...

also der Herrschaft des Volkes ...



laut Verfassung soll die Rechtsprechung kontinuierlich weiterentwickelt werden

wodurch permanent die Aufgabe besteht ...



diese Weiterentwicklung nachhaltig zu gestalten ...

insofern also Teil der internationalen 'Sustainable Development Goals' ...



das Bundesverfassungsgericht hat aber schon Schwierigkeiten ...

von Karlsruhe aus nach Strasbourg und Luxembourg zu blicken ...



das Kanzleramt in Berlin oder gar die UN in New York ...

sind da weit weg ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa Rudiment ... ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...

das Po-litische Thema ... Deutsche Luftfahrt und Raumfahrt ... Recht und Frieden in der Welt ...







