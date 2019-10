Samstag, 26 Oktober 2019 | 43.299

Andreas Voßkuhle und ... das Wohl des Volkes ...

speziell bzw last but not least der Kinder ...

teilweise verkannt und mißbraucht als 'kleine Menschen' ...



wir leben ... angeblich ... in einer Welt ...

in der alle Kinder das Recht auf gleiche Chancen haben ...



was offensichtlich aber nicht der Fall ist ...

weil sch das noch ncht überall rumgesprochen hat ...



weil das also noch nicht alle wissen ...

das ist so ähnlich wie es ist alles schon gesagt aber noch nicht von jedem ...



gibt es den so genannten Weltkindertag ...

weil jeder Tag ... um nicht zu sagen das Kind ... einen Namen haben muß ...



die Bundesregierung sagt dann jedesmal prompt ...

sie wolle und würde die Kinderarmut 'bekämpfen' ... was auch immer das heißt ...



denn das sagt sie ... seit es diesen Weltkindertag gibt ...

egal unter welchem Bundeskanzler ...



bis zum Bundesverfassungsgericht hat sich das mit dem Recht der Kinder ...

jedenfalls (auch) noch nicht rumgesprochen ...



und deshalb warten die Kinder weiterhin vergeblich darauf ...

daß der Bundesverfassungsgerichtspräsident ...



der Frau Bundeskanzlerin mal sagt ...

man könne doch nicht ewig etwas 'bekämpfen' ...



irgend wann müsse man den Drachen doch auch mal töten ...

aber anscheinend steht der längst unter Naturschutz ...



wenn nicht gar unter dem persönlichen Schutz ...

unserer gewaltengeteilten politischen Führung ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Nord Afrikanisch Nachbarschaftliche Unions Europa Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Fernöstlich Brahmanistischen Buddhistischen Hinduistischen etc Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Abtreibung und Gehirnwäsche ...







