Freitag, 25 Oktober 2019 | 43.298

Andreas Voßkuhle und ... die andere Art von Realität ...

die Welt als Wille und Vorstellung ...

es gibt die wirkliche Welt und die virtuelle Welt ...



es gibt die Nachrichten ... also echte Neuigkeiten ...

und die Fake-News ... also erdachte Neuigkeiten ...



und dann gibt noch die Kommentare in den Medien ...

alles zusammen die phantastische Welt unserer Tage ...



in der nur zählt ...

was sich im Gewinnstreben und zur Gewinnmaximierung mißbrauchen läßt ...



zu Lasten von Sklaverei und Kolonialiierung modernster Art ...

mittels Digitalisierung und künstlicher Intelligenz ...



und die Fürsten im Bundesverfassungsgericht merken schon gar nicht mehr ...

daß sie sich auf einer tabula rasa des Rechts und der Intelligenz befinden ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Unions Europa Rudiment ...



Deutsche und ...

die Islamisten und andere Terroristen ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Demenz und Nirwana ...



die Politik ist saftlos und kraftlos ...

das Bundesverfassungsericht bewußtlos und sinnlos ...







