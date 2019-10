Donnerstag, 24 Oktober 2019 | 43.297

Andreas Voßkuhle und ... der Imperialismus ...

der Bundesverfassungsgerichtspräsident hat es geschafft ...

das Recht als solches abzuschaffen ... zu beseitigen ...



und seine Art von Rechtsprechung ...

bzw also die unter Mißbrauch des Bundesverfassungsgerichts ...



als völlig neue Waffe im Imperialismus zu etablieren ... um ...

die politischen und wirtschaftlichen Interessen seiner Auftraggeber zu bedienen



die ganze Welt zittert ... wenn Frau Merkel ...

die bekanntlich mächtigste Frau der Welt ...



sagt ... ich kann jetzt dazu nichts sagen ...

ich muß warten bis das Bundesverfassungsgericht entschieden hat ...



wir wissen schon ... das Problem ist nicht neu ...

man könnte fast sagen ... es ist wie mit der Henne und dem Ei ...



was war zuerst da ...

das Gunstgewerbe ... das an sich als ältestes Gewerbe der Welt gilt ...



oder eben doch der Imperialismus ...

soweit nicht in einer genialen Symbiose wechselseitig als Mittel zum Zweck ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



Deutsche und ... die Juden ...

das Po-litische Thema ... Migration und Integration ... Immigration und Inklusion ...









