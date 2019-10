Mittwoch, 23 Oktober 2019 | 43.296

Andreas Voßkuhle und ... 30 Jahre Mauerfall ...

das 'entscheidende' Problem ist und bleibt ...

die Mauer in den Köpfen des Bundesverfassungsgerichts ...



und solange es nicht gelingt ... diese Mauer 'fallen' zu lassen ...

wird das auch mit der Einheit nichts ...



abgesehen davon ...

daß das 'entscheidende' Problem auch nicht die so genannte Einheit ist ...



denn selbst verständlich haben wir hierzulande ...

in irgend einer Form eine Einheit ...



es geht ausschließlich um die Qualität dieser Einheit ...

bzw um das Niveau ... um die Kultur ...



Einheit als solche nutzt doch gar nichts ...

sondern ... im verfassungsmäßgen Sinne ...



nur eine Einheit von der Qualität ...

daß sich 'ihr Nutzen mehren läßt ...'



dauernd wird völlig sinnlos demonstriert ...

weil angeblich unsere Gesellschaft (?) bedroht ist ...



durch so genannten Rechten Terror und Rassismus etc ...

durch Antisemitismus und Xenophobismus etc ...



das Einzige was unser Land wirklich massiv existenziell bedroht ...

ist die hrnverbrannte Engstirnigkeit des Bundesverfassungsgerichts ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Unions Europa Rudiment ...



Deutsche und ...

ihre Transatlantischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Geburten Rate und Demographischer Wandel ...



mit der Geburtenrate ist es wie mit der CO/2 Emission ...

oder mit der Kriminalität im allgemeinen und der Korruption im besonderen ...



weltweit versucht man die Geburtenrate einzudämmen ...

trotzdem werden immer mehr Kinder produziert ...



weltweit versucht man die CO/2 Emission einzudämmen ...

trotzdem wird immer mehr CO/2 produziert ...



wahrscheinlich liegt das daran ...

daß man weltweit versucht ...



die Zahl der Kühe einzudämmen ...

trotzdem werden immer mehr Rindviecher produziert ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen