Montag, 21 Oktober 2019 | 43.294

Andreas Voßkuhle und ... Donald Trump ...

früher hieß es immer ... also in den vordemokratischen Zeiten ...

'Krieg ist ... die Fortsetzung von Politik mit anderen Mitteln ...'



seit als Donald Trump gibt ...

also jenen republikanisch-sozialen Super-demokraten in den USA ...



heißt das ...

Sanktionen sind ... s.o. ...



nsofern ist nicht auszuschließen daß ...

wenn die Beziehungen zwischen den USA und der Europäischen Union ...



mal wieder am Bundesverfassungsgericht scheitern ...

der amerikanische Präsident mit Sanktionen droht bzw 'Abhilfe' schafft ...



womit er sich mehr auf dem Boden der Deutschen Verfassung befinden würde ...

als eben das Bundesverfassungsgericht ... geschweige dessen Präsident ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristsche Unions Europa Rudiment ...



Deutsche und ... ihr Finnischen Nachbarn ...

mit ihrer Unions Europa rudimentären Ministerrats Präsidentschaft ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...

Ethik und Moral ... Orientierung und Ordnung ...







