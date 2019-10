Sonntag, 20 Oktober 2019 | 42.293

Andreas Voßkuhle und ... der personifizierte Urknall ...

dauernd ist vom so genannten Pflegenotstand in Deutschland die Rede ...

der Pflegenotstand ... das ist so ... ist aber nicht das Problem ...



das Problem ist der geistige Notstand bzw die geistige Armut ...

von Frau Merkel ... Herrn Schäuble ... und vor allem Herrn Voßkuhle ...



die geistige Armut ...

der Kampf ums Dasein ... der Kampf ums Überleben ...



das heißt ... der gewaltengeteilte Kampf ums Amt ...

auf allerhöchstem hrnverbranntesten Niveau ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa Rudiment ...



Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...

Kulturaustausch ist ... wenn Bürger durch Burger ersetzt werden ...



oder Mercedes durch Trabbi ...

also so ähnlich wie Meinungsaustausch ...



man geht mit seiner eigenen Meinung zum Chef rein ...

und kommt mit dessen Meinung wieder raus ...



das Po-litische Thema ... DLR ... Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ...

oder doch eher das De-li-rium vom MSV ... Merkel Schäuble Voßkuhle ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen