Andreas Voßkuhle und ... Adolf Hitler !!!

Frau Merkel sagt ja ... gelegentlich ... immer mal wieder ...

Deutschland sei eigentlich gar nicht ihr Land ...



wo sie sich auch noch entschuldigen müßte ...

für diese grandiose Scheiße an Politik die sie macht ...



de facto verlangt das (deutsche) Volk aber gar keine Entschuldigung ...

sondern eine Erklärung dafür ...



wie das möglich ist daß ...

diese sprichwörtliche Definition von Gleichberechtigung erreicht ist ...



nach der eine völlig inkompetente Frau ...

mit der gleichen Selbstverständlichkeit ... genauer gesagt Brutalität ...



einen bestimmten Job macht ...

wie ein völlig inkompetententer Mann ...



denn in Sachen verfassungsgemäße Staatsführung ...

bzw demokratisch den Interessen des Volkes dienen ...



stehen sich Merkel Schröder Kohl in nichts nach ...

geschweige denn Adolf Hitler ...



*



die Politische Ausstellung ...

das nachbarschafts-afrikanisch bunte Dirndl Unions Europa ...



Deutsche und ... ihre fernöstlich-buddhistischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...



aber die Nummer mit dem Dirndl darf man ja nicht mehr bringen ...

wegen me-too ... und soo ...



mein Gott ...

obwohl heute nicht Sonntag ist ...



was machen jetzt eigentlich die Ärzte in den Krankenhäusern ...

die bisher immer die Krankenschwestern vernaschten ...



oder die Piloten ...

die bisher immer die Stewardessen vernaschten ...



man denke nur an jenen denkwürdigen Flug ...

wo der Pilot zum Co-Piloten sagt ...



jetzt trinke ich noch ne Tasse Kaffee ...

und dann vernasch ich erstmal die Chef-Stewardess ...



und hat vergessen ... die Lautsprecher an Bord auszuschalten ...

so daß alle Passagiere das hören konnten ...



prompt stürzt die Frau Chef-Stewardess nach vorne ...

um die Lautsprecher abzustellen ...



und ein Passagier ruft ihr nach ...

'nicht so schnell ... junge Frau ...



er hat doch gesagt ...

er wolle erst noch ne Tasse Kaffee trinken' ...



*







