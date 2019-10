Freitag, 18 Oktober 2019 | 42.291

Andreas Voßkuhle und ... Adolf Hitler II ...

unter Adolf Hitler hatten wir keine Marktwirtschaft ...

aber die Menschen hatten Arbeit und konnten davon leben ...



unter Frau Merkel (...) haben wir die so hochgelobte ...

um nicht zu sagen hochgejubelte Marktwirtschaft ...



aber die Menschen haben keine Arbeit (...) ...

oder können zumindest nicht davon leben ...



ganz abgesehen davon ... daß sie digital versklavt ...

und nachhaltig geistig seelisch körperlich geschädigt werden ...



und dann wundert sich Frau Merkel (...)

bass erstaunt (...)



oder was so grad ihre Stimmung und Stimmlage ist ...

Beliebigkeit ... Laune ... Willkür ... Zufall ...



daß es nicht nur immer mehr AfD und NfD bzw Alt und Neu Nazis gibt ...

sondern das Volk die auch ganz demokratisch wählt ... gewissermaßen ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Unions Europa Rudiment ...



Deutsche und ... der Islam und andere Terroristen ... Donald Trump und andere Phobisten ...

das Po-litische Thema ... Geseundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...







