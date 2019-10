Donnerstag, 17 Oktober 2019 | 42.290

Andreas Voßkuhle und ... Adolf Hitler I ...

'Auf den Punkt' ...

unter diesem Titel verbreitet die Frau Bundeskanzlerin ...



Informationen zur G20-Präsidentschaft ...

u.a. zur Gestaltung von Digitalisierung / Investitionen / Widerstandsfähigkeit ...



objektiv wäre es besser ...

sie würde die 20 mal auf G-Punkt bringen ...



*



unter Adolf Hitler wurden bestimmte Bevölkerungsruppen verfolgt ...

zum Beispiel Ausländer Homosexuelle Juden ...



aber dem so genannten deutschen Volk selbst ...

ging es vergleichsweise relativ gut ...



unter Frau Merkel ist es genau umngekehrt ...

da geht es bestimmten Bevölkerungsgruppen ...



zum Beispiel Ausländer Homosexuelle Juden ... absolut so gut ...

daß sie aus aller Welt nach Deutschland kommen ...



und sogar selbst nach Dominanz und Herrschaft streben ...

soweit sie sie nicht de facto übernehmen ...



aber dem so genannten deutschen Volk selbst ...

geht es absolut und ebenso unglaublich wie unbeschreiblich ...



so schlecht ... daß es am liebsten auswandern würde ...

und wer kann das ja auch tut ... und sei es nur über den Winter ...



und sonstige Ausländer ... zum Beispiel so genannte Investoren ...

anfangen Deutschland zu vermeiden ...



tendenziell also eine Entwicklung nach dem Prinzip ...

'der Letzte macht das Licht aus ...'



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische UnRat ...



Deutsche und ... Juden und andere Semiten ... Iraner und andere Antisemiten ...

das Po-ltische Thema ... Migration und Mimikrypresse ... Desintegration und Desinteresse ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen