Mittwoch, 16 Oktober 2019 | 42.289

Andreas Voßkuhle und ... die Demokratie ...

Demokratie heißt bekanntlich und angeblich unbestritten ...

daß das Volk herrscht ...



wir wissen nun aber ... daß in unserem Lande eben nicht das Volk herrscht ...

sondern Angela Merkel ... zusammen mit ein paar Vasallen ...



insofern heißt Demokratie relativ-theoretisch ...

daß das Volk als Gemeinschaft wenn nicht auch als Gesellschaft ...



also zusammen ... stärker ist als Einzelne ...

die sich der Herrschaft ebenso elegant wie rücksichtslos bemächtigen ...



es ist nun aber so ... daß das Volk auch in der Gemeinschaft ...

nur dann stärker ist ... wenn es eine Führung hat



also eine Führung der Volks-Gemeinschaft ...

gegen die Politische Fürhung ...



die sich gewissermaßen verselbständigt ...

bzw ... neudeutsch ... selbst geoutsourced hat ...



und demgegenüber taucht dann aber unverzüglich das Problem auf ...

daß auch eine eventuelle Führung der Gemeinschaft ...



sich ebenfalls sofort wieder verselbständigen würde ...

so daß wir uns tendenziell diesem an sich bekannten Zustnd nähern ...



only chiefs ... no indians ...

so daß sich die Herrschaft des Volkes einfach so verföüchtigt ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Unions Europa Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... der Demographische Wandel und die Geburtenrate ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen