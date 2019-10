Dienstag, 15 Oktober 2019 | 42.288

Andreas Voßkuhle und ... die Vorteilswahrung ...

es gibt immer wieder Leute ... die behaupten ...

daß wir eigentlich gar keine richtige Verfassung hätten ...



bzw das was wir als Verfassung haben ...

also dieses so genannte Grundgesetz ...



sei unvollkommen und überhaupt schlecht ...

und müsse wenigstens nachgebessert werden ...



sie sagen das in der irrigen Annahme ...

wenn wir eine andere / eine bessere ... Verfassung hätten ...



dann wären auch Politik / Rechtsprechung / Zustände ...

nicht nur einfach anders ... sondern ... eben ... besser (???)



das dürfte einer der grandiosesten Irrtümer sein ...

seit wir verfassungsgemäß Demokratie haben ...



die Qualität von Politik und Rechtsprechung hängt nicht von dem Stück Papier ab

auf dem Verfassung steht ... oder Grundgesetz ... oder so ...



sondern von der kriminellen Intelligenz und Energie ...

der gewaltengeteilten Politischen Führung ...



deren schlechtester Teil offensichtlich die Rechtsprechung ist ...

weil da die Komponente der Korruption und Vorteilswahrung am größten ist ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Unions Europa Rudiment ...



Deutsche und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen