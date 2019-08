Mittwoch, 28 August 2019 | 35.240

Andreas Voßkuhle und ... Johann Wolfgang von Goethe ...

zum 270sten ...

herzlichen Glückwunsch you Göte ...



er sagte immer ... 'was Du ererbt von Deinen Vätern ...

erwirb es um es zu besitzen ...'



daran gemessen ist das was Voßkuhle und Merkel machen ...

sie nehmen extra noch mit ungedeckten Schecks ...



Kredite auf ... um sie inclusive Erbe ...

ebenso sinnlos wie restlos verprassen zu können ...









