Montag, 14 Oktober 2019 | 42.287

Andreas Voßkuhle und ... die groteske Republik ...

die Zustände in der DDR waren grotesk ...

ums mal so zu sagen ...



die Zustände im 3. Reich bzw der zweiten Republik waren grotesk ...

und in der 1. bzw Weimarer Republik waren sie natürlich auch grotesk ...



und natürlich regt sich auch alles darüber auf ...

und fragt ... wie konnte das nur alles so passieren ...



daß aktuell die Zustände in unserer 3. bzw Bundesrepublik Deutschland ...

nicht minder sondern noch grotesker sind ...



man könnte sagen ... aus gegebenem Anlaß ...

im Sinnne einer grotesken Einheit ...



interessiert aber offensichtlich niemanden...

schon gar nicht den Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



wahrscheinlich erst wieder in der nächsten politischen ...

bzw historischen Periode ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Unions Europa Rudment ...



Deutsche und ... Ihre Finnischen Nachbarn ...

mit ihrer Unions Europa rudimentären Ministerrats Präsidentschaft ...



das Politische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Ethik und Moral ...







