Andreas Voßkuhle und ... das Christentum ...

weil Sonntag ist ...

wir sind bekanntlich als Volk ein Christliches Volk ...



das ist so ähnlich wie mit der Demokratie ...

die Demokratie ist objektiv die beste aller Regierungsformen ...



genauer gesagt eben Herrschaftsformen ...

denn Herrschaft bedingt immer eine professionelle Regierung ...



entsprechend ist das Christentum objektiv die beste aller Religionen ...

genauer gesagt der Grundlagen ...



aus denen sich ein halbwegs brauchbarer Glaube ableiten läßt ...

mit dem man sich sogar gegen den Mißbrauch dieser Religion ...



zum Beispiel durch die oberste Heeresleitung ...

also allgemein den Katholizismus und speziell eben den Papst ...



einigermaßen wehren und Widerstand leisten kann ...

auch wenn deren Statuten das Institut der Abhilfe nicht vorsehen ...



typisch ist wiederum auch ...

daß im Bundesverfassungsgericht nicht das Kreuz hängt ...



also das Symbol des Guten Glaubens ...

bzw insoweit des Rechts ...



sondern der Adler ...

also das Symbol der Diktatur des totalitären digitalisierten Staates ...



typisch ist entsprechend auch ...

daß zum Beispiel der Berliner Dom ...



dieses in jeder Hinsicht hochrangige ...

wenn nicht Welt- so doch Deutsche Kultur Erbe ...



nicht zur Repräsentation des Staates genutzt wird ... sondern so eine ...

dem Dom möglicherweise sogar nachempfundene Bruchbude oder Baracke



genauer gesagt vielleicht so ein Bunker ...

der den letzten noch erhaltenen Exemplaren ...



zum Beispiel in der Reinhardt Straße ähnlich sieht ......

wie eben dieses so genannte Kanzleramt ...



