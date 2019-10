Samstag, 12 Oktober 2019 | 41.285

Andreas Voßkuhle und ... die SPD ...

die SPD verbreitet die Botschaft ...

eine bessere Welt sei möglich ...



ist sie eben nicht ...

weil die Welt so wie sie ist perfekt und vollkommen ...



und schlechterdings objektiv nicht zu verbessern ist ...

weil die Welt eben die Welt ist ...



und nicht ein Auto ... zum Beispiel ...

das jedes Jahr in einer tatsächlich verbesserten Version auf den Markt kommt ...



eine bessere Welt sei möglich ...

diese humanistische Borschaft sei klar ...



klar ist nur ...

daß das typischer sozialistischer Schwachsinn ist ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Nord Afrika Nachbarschaft Unions Europa ...



Deutsche und ...

ihre Fernöstlichen Buddhistischen etc Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Bldung und Erziehung ... Ausbildung und Einbildung ...

Fortbildung und Weiterbildung ...







